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В Днепре разгорелся скандал из-за унижения бойца АТО в маршрутке: фото

вторник, 23 июля 2019, 18:16
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В Днепре водитель маршрутного такси отказался везти ветерана АТО по удостоверению участника боевых действий.

Об этом написал сам ветеран Денис Демченко на своей странице в Facebook.

Он сфотографировал водителя и его автомобиль и попросил своих подписчиков ставить реакции на пост, чтобы сделать его "известным" в городе.

"Сегодня сел в 136 маршрутку, предъявил УБД. Это чмо сказало надо ездить на троллейбусе. Дал денег и от сдачи отказался, это чмо осталось довольным", - пишет бывший военнослужащий.

Под постом за несколько часов набралось более восьмисот комментариев. Большинство пользователей поддержали ветерана, многие предложили мобилизовать сразу на передовую таких водителей и вообще любой обслуживающий персонал, который не предоставляет заслуженных льгот ветеранам. Однако встречаются и негативные комментарии, отдельные люди утверждают, что якобы маршрутки – частный и убыточный транспорт и поэтому льготы должны быть отменены для них полностью, а сами льготники будут бесплатно передвигаться на муниципальном транспорте. Также была поднята тема безопасности и условий поездок на маршрутных такси.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился самоуверенный монолог водителя маршрутки из Хмельницкого в Киев, в ответ на вопрос пассажира о возможном месте для поездки. "На всех мест не хватит. Нам еще полстраны пересажать сейчас надо", - завершил свой спич водитель.

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