Абсурд продолжается: появились новые детали скандала с закрытием в Украине авиакомпании SkyUp

Жительница Барышевки Оксана Пасенко, которая является инициатором иска о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp Airlines и ранее отказалась от него, пытается снова оспорить апелляцию авиаперевозчика.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, на сайте "Судебная власть Украины" указано, что 17 июля в Верховный суд поступили сразу две кассационные жалобы якобы от имени истицы. При этом, предметом иска значится защита прав потребителей, в частности, приостановление лицензии авиаперевозчика.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp Airlines, которая в Киевском апелляционном суде оспаривает это решение, заявили, что обе эти жалобы - "абсолютно бессмысленные".

"Это делается для того, чтобы из-за такой волокиты оставить скандальное решение суда о приостановлении лицензии в силе как можно дольше. Зачем, если оно оказалось таким, которое не могут выполнить ни Госавиаслужба, ни SkyUp? Могу предположить только одно - ждут каких-то изменений. Печальным является то, сколько времени уже суды не могут пережевать, почувствовать горький привкус и выплюнуть этот иск и обеспечение иска", - прокомментировал ситуацию директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

Подробнее об этом скандале, читайте в материале "Апострофа": Атака на SkyUp: большая игра с опасным сценарием для Украины.