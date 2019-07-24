Азовская креветочка - сочная конфеточка: сети взорвало видео с пляжа на украинском курорте

На популярном украинском курорте Бердянск (Запорожская область) продавец отличился забавной рекламой своего товара среди отдыхающих на пляже.
Соответствующее видео опубликовано в группе "Это Запорожье" в Instagram.
"Размером 28 сантиметров, она такая сладкая и сочная! Поторопитесь кукуруза только этим летом! Азовская креветочка, сочная конфеточка! Ее нежное мяско..." - говорит продавец в рупор, заманивая покупателей.
В сети тут же стали обсуждать талантливого спекулянта.
"Бог маркетинга из Бердянска", "Ему бы фильмы озвучивать", "Я аж заслушалась", - смеются в сети.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети сравнили фото пляжей Крыма и Бердянска. Так, в Оленевке совсем не видно отдыхающих на пляже. А Бердянске на пляже не пройти.