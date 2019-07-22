Киевлянка рассказала о нападении на нее в реке странного убийцы: опубликованы видео

Молодой человек, который на днях бегал по улицам Киева в обнаженном виде, приставал к девушкам.

Как сообщила в социальной сети одна из пострадавших, на канале по улице Раисы Окипной она увидела парня, который странно себя вел.

"Я видела, как по дамбе бежит молодой человек в чёрной футболке. Моё внимание привлекло то, что он, не останавливаясь, не раздевшись, по крутому бетонному спуску забежал в реку и сразу поплыл. Прямо на меня. Это было странно, я его не знаю. Ему лет 20-24. Он подплыл. Смотрит прямо на меня, в лицо. Я сказала, что раздетым плавать комфортнее - по-матерински, по-доброму. Он тут же снял футболку. Я сказала - правда же, лучше? Он сказал:"Не разговаривайте". Именно так - вежливо и на "Вы", - написала она.

После этого молодой человек начал топить девушку.

"Я бесполезно пыталась бороться, глотала воду и понимала, что это конец. В какой-то момент он, не знаю, почему, отпустил меня на мгновенье. Я всплыла, вдохнула воздух, надеялась, что страшная шутка закончилась, проговорила "не надо", но он снова руками на моей голове толкнул меня под воду и удерживал там. В последнее мгновенье, когда сознание уже уходило, я попыталась ухватиться за жизнь - и ушла под водой в сторону от его рук. Вероятно, он подумал, что миссия выполнена и я ушла на дно. Когда я вынырнула, он быстро уплывал на берег", - рассказала перепуганная девушка.

Она считает нападавшего убийцей, так как он делал все "профессионально и четко".

Видео можно посмотреть по ссылке.

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