По улицам Киева разгуливает голый мужчина: фото

В пятницу, 19 июля, в Киеве заметили абсолютно голого мужчину, который прогуливался по проезжей части.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на Левом берегу столицы, а очевидцы сняли его на видео.

"Пятничное утро, Киев, Левобережная. Голенький мужчинка ходит по проезжей части. И кажется ему хорошо", - говорится в сообщении.

На видео видно, как он просто идет по дороге и пританцовывает, махая руками.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на станции метро "Красный хутор" по поезду прогуливался голый мужчина, который потом заперся в кабине машиниста.

Также напомним, недавно в Москве (Российская Федерация) женщина устроила голый "протест" в метро из-за того, что ей не уступили места.