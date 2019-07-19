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По улицам Киева разгуливает голый мужчина: фото

пятница, 19 июля 2019, 11:48
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В пятницу, 19 июля, в Киеве заметили абсолютно голого мужчину, который прогуливался по проезжей части.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на Левом берегу столицы, а очевидцы сняли его на видео.

"Пятничное утро, Киев, Левобережная. Голенький мужчинка ходит по проезжей части. И кажется ему хорошо", - говорится в сообщении.

На видео видно, как он просто идет по дороге и пританцовывает, махая руками.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на станции метро "Красный хутор" по поезду прогуливался голый мужчина, который потом заперся в кабине машиниста.

Также напомним, недавно в Москве (Российская Федерация) женщина устроила голый "протест" в метро из-за того, что ей не уступили места.

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