На Донбассе засветился известный российский пропагандист: опубликованы фото

Известный пропагандист, ведущий канала "Россия 1" Евгений Попов посетил район Станицы Луганской, где в рамках разведения сил проводится демонтаж бетонных укреплений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко.

Демонтаж бетонных укреплений проходит между контрольным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская" и разрушенным мостом. Именно там в бронежилете с надписью "Пресса" был замечен Евгений Попов, муж и партнер ведущей одиозной программы "60 минут" Ольги Скабеевой.

"Не знаю, какую оценку даст команда фейкотворцев и провокаторов этому событию, но буду следить за информацией. Просто интересно, какой негатив можно "выжать" из миротворческих инициатив Украины", – пишет Клименко.

Фото активно комментируют в сети.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", благодаря разведению возле Станицы Луганской была создана демилитаризованная зона, куда не могут заходить ни полиция, ни военные, кроме наблюдателей от Общего центра координации и контроля.