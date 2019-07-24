Опубликован прогноз магнитных бурь в Украине до середины августа

В Украине до конца августа ожидается в целом спокойная ситуация с магнитными колебаниями, однако уже 5-6 августа ожидаются ряд всплесков – магнитных бурь.

Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, Фиан.

Так, 5 и 6 августа астрономы ожидают магнитных всплесков, близких к магнитной буре первого уровня G1 (мощная буря).

Лаборатория астрономии опубликовала соответствующие графики, на которых отражена полная ситуация с магнитными колебаниями до середины августа.

Отмечается, что после всплесков 5 и 6 августа колебания стабилизируются и ситуация в целом будет спокойной.

В лаборатории подчеркивают, что не готовы говорить об эффекте "бурь" на человеческий организм, ведь согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 "способны влиять на энергетические системы, космические аппараты и наземные системы, а также замечено влияние магнитных активностей на миграцию животных. Эффект магнитных колебаний на человеческий организм пока не изучен и не доказан.

Как сообщал "Апостроф", в середине июля Землю накрывало магнитной бурей, которую эксперты называли "самой мощной за последние 10 лет". Людям советовали высыпаться, не употреблять "тяжелых" продуктов питания и беречься от стрессов.