RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июля

11:53
Под Харьковом полиция задержала крупную банду титушек и россиян с оружием: фото и видео
11:44
"Реал" победил "Арсенал" в сверхволевом матче кубка чемпионов: видео
11:42
Известный оппозиционер бежал из России и попросил политубежище в США: видео
11:39
Умер легендарный музыкант и трехкратный лауреат премии "Грэмми"
11:22
​​США сделали новое заявление по передаче Украине патрульных катеров
11:10
Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду
11:09
​Вернется в Украину? На Западе раскрыли неожиданные детали дела Фирташа
10:58
Пропаганда Кремля выдала фантастическую страшилку про украинца Павла Гриба: видео
10:55
Особенная встреча: Повалий позвала украинцев на свой концерт в Киеве
10:50
ЦИК подсчитала почти 100% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
10:47
Стало известно о первом разговоре президента Туркменистана после его "смерти"
10:47
Одеяло вместо флага: соцсети высмеяли идиотский поступок российской спортсменки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пропаганда Кремля выдала фантастическую страшилку про украинца Павла Гриба: видео

среда, 24 июля 2019, 10:58
переглянути новину українською

Российские пропагандисты придумали новый фейк с участием украинского политзаключенного Павла Гриба.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Задуманный Грибом теракт должен был стать актом мести украинских националистов за Крым и Донбасс. Татьяна Ершова (одиннадцатиклассница, якобы завербованная Грибом для совершения теракта в школе Сочи, - прим. ред.) согласилась и получила инструкции по изготовлению бомбы, но осуществить задуманное не смогла - ее и вербовщика задержали сотрудники ФСБ", - пишут российские пропагандисты, публикуя видео иззала суда.

Как сообщалось, ранее соцсети впечатлило фото школьницы, которая заманила украинца Павла Гриба в Россию.

Подробнее о деле Павла Гриба, читайте в материале "Апострофа": "Ловля на живца": новые подробности похищения украинца Павла Гриба Россией.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: