Пропаганда Кремля выдала фантастическую страшилку про украинца Павла Гриба: видео

Российские пропагандисты придумали новый фейк с участием украинского политзаключенного Павла Гриба.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Задуманный Грибом теракт должен был стать актом мести украинских националистов за Крым и Донбасс. Татьяна Ершова (одиннадцатиклассница, якобы завербованная Грибом для совершения теракта в школе Сочи, - прим. ред.) согласилась и получила инструкции по изготовлению бомбы, но осуществить задуманное не смогла - ее и вербовщика задержали сотрудники ФСБ", - пишут российские пропагандисты, публикуя видео иззала суда.

Как сообщалось, ранее соцсети впечатлило фото школьницы, которая заманила украинца Павла Гриба в Россию.

Подробнее о деле Павла Гриба, читайте в материале "Апострофа": "Ловля на живца": новые подробности похищения украинца Павла Гриба Россией.