Дело на миллионы: всплыли резонансные детали задержания экс-главы полиции Одесской области

Стала известна причина задержания бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

О ней написал экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в Facebook.

"Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами. Семь контейнеров с контрабандными сигаретами, которые были арестованы и изъяты сотрудниками полиции Одесской области, исчезли из-под ареста. Семь контейнеров - это огромная партия, несколько миллионов долларов, если переправить их в Европейский союз", - раскрыл подробности резонансного дела он.

Как сообщал "Апостроф", в октябре прошлого года журналисты заметили начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина отдыхающим на территории элитного таунхауса, апартаменты в котором записаны на его пожилого родственника.