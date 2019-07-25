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Дело на миллионы: всплыли резонансные детали задержания экс-главы полиции Одесской области

четверг, 25 июля 2019, 17:56
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Стала известна причина задержания бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

О ней написал экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в Facebook.

"Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами. Семь контейнеров с контрабандными сигаретами, которые были арестованы и изъяты сотрудниками полиции Одесской области, исчезли из-под ареста. Семь контейнеров - это огромная партия, несколько миллионов долларов, если переправить их в Европейский союз", - раскрыл подробности резонансного дела он.

Как сообщал "Апостроф", в октябре прошлого года журналисты заметили начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина отдыхающим на территории элитного таунхауса, апартаменты в котором записаны на его пожилого родственника.

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