Мечтает стать "грузом 200": появились фото боевика ЛНР, угрожавшего инженерам на Донбассе

Волонтеры идентифицировали боевика, который в среду, 24 июля, угрожал рабочим на ремонте моста в Станице Луганской, им оказался член группировки ЛНР Максим Дудин 1981 года рождения – уроженец Енакиево с криминальным прошлым и коммунистическими взглядами.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Роман Бурко на своей странице в Facebook.

Примечательно, что Дудин в качестве своего любимого фильма указал знаменитый "Груз 200" Алексея Балабанова.

"Удалось идентифицировать боевика террористической организации "ЛНР", который вчера в Станице Луганской агрессивно угрожал гражданским инженерам, которые собирались делать замеры моста… Максим Дудин, 23 октября 1981 года, родился в Енакиево. На своих страницах в соцсетях он указывал, что имеет коммунистические политические взгляды, любит играть в карты. Любимый фильм указывает как "груз 200". Имеет родственников в Москве", - пишет он.

Также была опубликована фотография самого инцидента в Станице Луганской и фото Дудина с товарищами, у которых замечены "тюремные" татуировки.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на Донбасс прибыл российский пропагандист, ведущий канала "Россия 1" Евгений Попов, чтобы снять репортаж о ситуации в районе Станицы Луганской и о ремонте моста.