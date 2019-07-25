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Чем занимался на Донбассе российский топ-пропагандист: опубликовано видео

четверг, 25 июля 2019, 08:06
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Российский пропагандист, ведущий канала "Россия 1" Евгений Попов прибыл на Донбасс, чтобы снять репортаж о ситуации в районе Станицы Луганской.

Об этом стало известно из эфира пропагандистской программы "60 минут".

В Станице Луганской проходит демонтаж бетонных укреплений между контрольным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская" и разрушенным мостом. Туда в качестве прессы приехал и Попов, который одел специальный для СМИ жилет и прокомментировал ситуацию.

Так, Попов заявил, что в Станице Луганской состоялось разведение войск ВСУ и так называемой ЛНР. Про российских боевиков он не отметил. Пропагандист рассказал также, что там "много людей, которые переходят на украинскую сторону и на ЛНР".

По его словам, обстрелов с тяжелого вооружения сейчас таи не ведут, однако стреляют и стрелкового оружия. "Это хаотичные выстрелы и непонятно, какие цели они преследуют", - сказал он.

Отметим, что Попов является мужем и партнером ведущей одиозной программы "60 минут" Ольги Скабеевой.

Как сообщал "Апостроф", благодаря разведению возле Станицы Луганской была создана демилитаризованная зона, куда не могут заходить ни полиция, ни военные, кроме наблюдателей от Общего центра координации и контроля.

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