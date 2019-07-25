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Увидеть Париж и умереть: что известно про 18-летнюю девушку, убитую ровесником в Киеве

четверг, 25 июля 2019, 11:05
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Убитая в Киеве 18-летняя Анастасия Чернявская снимала в Киеве квартиру, в которой и погибла, а незадолго до смерти побывала в Париже. Еще год назад девушка закончила школу.

Об этом она рассказывала на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что со своим предполагаемым убийцей – 18-летним парнем, который сам пришел в полицию в Полтаве с адвокатом после убийства, девушка встречалась. До этого они долгое время дружили, и у подозреваемого, в отличие от Анастасии не было профилей в соцсетях, и о своих перемещениях и подробностях жизни он никому не рассказывал. В полицию он пришел с заявлением, что девушка сама на него напала. Его заявление было зарегистрировано, после чего того отпустили, а уже вечером подозреваемого задержали в собственном доме.

На месте преступления полицейские обнаружили вещи парня, испачканные в крови убитой. Таким образом, правоохранители предположили, что он надел ее вещи из шкафа, чтобы не вызывать подозрений и в таком виде покинул ее квартиру, что было зафиксировано на камерах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Полтаве правоохранители задержали парня, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки Насти Чернявской в Киеве.

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