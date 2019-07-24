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​В Киеве нашли мертвой 18-летнюю девушку: фото и видео

среда, 24 июля 2019, 09:21
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23 июля в одной из квартир в Голосеевском районе столицы было обнаружено окровавленное тело молодой девушки с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя фото и видео.

Трагедия случилась по адресу улица Ломоносова, 46/1. Для выяснения обстоятельств были направлены следователи Главного управления полиции.

Вызов на линию экстренных служб поступил 23 июля около 20:40.

По информации от правоохранителей, изначально о том, что девушка не выходит на связь, заявил ее отец. В это же время мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой она проживала. Связь с ней оборвалась около 12:00.

Когда мужчина подошел к квартире, то увидел, что входная дверь открыта, а на полу видны явные следы крови. Он незамедлительно позвонил на "102". Прибывшие полицейские открыли дверь и увидели на полу тело 18-летней девушки в луже крови. На убитой также лежал нож.

Для обследования места происшествия и выяснения подробностей выезжали следственно-оперативные группы Голосеевского района и Главного управления полиции Киева. Также на месте работали медики, кинологи и медики. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend.

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