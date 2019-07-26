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Нашествие медуз на курорте в Кирилловке: ученые "порадовали" туристов и показали новые фото

пятница, 26 июля 2019, 15:59
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Нашествие медуз на популярных украинских курортах Азовского моря связано с повышением солености моря, которое является необратимым процессом.

Об этом для издания MV сообщили сотрудники Приазовского национального природного парка.

"На фото, которые размещают сейчас в социальных сетях отдыхающие, изображен корнерот, который является обычным видом для побережий Черного, Азовского, Средиземного и Норвежского морей, часто встречается на побережье Атлантического океана. Его появление в больших количествах, скорее всего, связано с постепенным повышением солености Азовского моря. Корнерот комфортно себя чувствует и активно размножается в диапазоне солености 14-38 промилле. За последние два года мы наблюдали повышение солености морской воды в прибрежной зоне, и самое высокое значение, зафиксированное нами - 14,1 промилле - уже комфортно для корнерота", - пояснил младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Приазовского парка Вадим Ткаченко.

Он отметил, что в связи с повышением солености, медузы станут размножаться еще интенсивнее, соответственно, "нашествие медуз" станет постоянным явлением в Азовском море.

При этом экологи не берутся пояснять причины повышения солености моря, по разным гипотезам это может происходить и от повышения уровня мирового океана и из-за глобальных климатических изменений и даже из-за недостаточного стока рек.

Ученые отметили, что медузы в большом количестве не несут угрозы для экосистемы Азовского моря. У людей контакт с ними может вызывать аллергическую реакцию, но не несет опасности для здоровья или жизни.

Как сообщал "Апостроф", 23 июля украинские туристы опубликовали в соцсетях видео нашествия медуз в Кирилловке.

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