​Под Черниговом случилось смертельное ДТП: опубликованы жуткие фото

26 июля на трассе Прилуки-Ичня случилась жуткая авария, в которой погиб водитель одного из авто.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото с места ДТП.

Предварительно известно, что водитель КАМАЗа на большой скорости входил в поворот и вылетел на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с ВАЗ-2121. Вследствие столкновения водитель "Нивы" получил травмы несовместимые с жизнью и умер в карете скорой помощи.

На фото видно, что транспортное средство погибшего очень сильно повреждено.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля в Киеве произошло очередное смертельное ДТП, при этом обстоятельства смерти водителя остаются неизвестными.

Также сообщалось, что в ночь на 20 июля в районе села Вита Почтовая под Киевом в результате страшного ДТП погибли три человека.