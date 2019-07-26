RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

26 июля

14:15
Жены экс-игроков "Динамо" восхитили сеть эротичным боксерским поединком: опубликовано видео
14:09
Стало известно о планах оккупантов построить еще один Керченский мост
14:03
Виталий и Владимир Кличко подали иск в суд на канал "1+1"
14:02
Боюсь за свою жизнь: известный россиянин заинтриговал сети фактами про Путина и его окружение
13:59
​Под Черниговом случилось смертельное ДТП: опубликованы жуткие фото
13:49
НАБУ проводит обыски в здании суда, который вел резонансные дела "Приватбанка" и УПЦ (МП)
13:47
​В МВФ рассказали, когда стоит ожидать миссии в Киеве: названо условие
13:40
Клуб с Донбасса увековечил память футболиста, убитого боевиками "ДНР": фото
13:39
Появилось видео с опасным псевдокопом, напавшим на гостя Одесского кинофестиваля
13:15
Алина Гросу показала трогательный клип, в котором снялась с мужем в день их свадьбы в Италии
13:02
В сети новый флешмоб: люди постят забавные фото своих ирландских волкодавов - и это жуть, как они велики
12:59
​В Одессу - с приключениями: журналист рассказал про инцидент в купейном вагоне "Укрзализныци"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Под Черниговом случилось смертельное ДТП: опубликованы жуткие фото

пятница, 26 июля 2019, 13:59
переглянути новину українською

26 июля на трассе Прилуки-Ичня случилась жуткая авария, в которой погиб водитель одного из авто.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото с места ДТП.

Предварительно известно, что водитель КАМАЗа на большой скорости входил в поворот и вылетел на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с ВАЗ-2121. Вследствие столкновения водитель "Нивы" получил травмы несовместимые с жизнью и умер в карете скорой помощи.

На фото видно, что транспортное средство погибшего очень сильно повреждено.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля в Киеве произошло очередное смертельное ДТП, при этом обстоятельства смерти водителя остаются неизвестными.

Также сообщалось, что в ночь на 20 июля в районе села Вита Почтовая под Киевом в результате страшного ДТП погибли три человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: