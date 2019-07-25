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Водитель вылетел через лобовое стекло: момент жуткого ДТП в Киеве попал на видео

четверг, 25 июля 2019, 16:32
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В среду, 24 июля, в Киеве на улице Академика Заболотного столкнулись два автомобиля: один из водителей не пристегнулся ремнем безопасности и вылетел из салона.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Инцидент произошел около 12:00. Столкнулись автомобили Mitsubishi и Audi. Водитель Audi, который от удара вылетел из салона машины, получил телесные повреждения. Водитель другого автомобиля не пострадал.

"Внимание стоит обратить на то, что водитель Mitsubishi был пристегнут ремнями безопасности, и спасло его от получения травм, в отличие от другого водителя, который пренебрег этим правилом дорожного движения, в результате чего и получил травму", – отмечают правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 июля в Киеве произошло жесткое ДТП, в результате которого автомобиль смяло вдвое, а его водитель погиб на месте.

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