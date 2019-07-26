С выпускного в нардепы: появилась яркая фотожаба на "слуг народа" в Раде

В сети опубликовали фотожабу на народных депутатов от партии "Слуга народа".
Об этом сообщают в группе "Баба и кот" в Facebook.
Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян разместил запись в социальной сети: "Как я и думал, сначала депутатов "Слуги народа" отправят учится в школу (12 лет образования за неделю). Потом некоторые из них поступят в университет. А там и перевыборы".
Пользователи интернета на это предложили яркую фотожабу, которой проиллюстрировали слова политика.
Другие также прокомментировали это.
Напомним, народные депутаты нового созыва от партии "Слуга народа" пройдут недельное обучение в Киевской школе экономики.
Как недавно сообщал "Апостроф", в интернете появились в продаже бюсты президента Украины Владимира Зеленского.