"Зеленые" выборы: журналисты собрали самые интересные факты по новым нардепам

Результаты досрочных выборов в Верховную Раду установили сразу несколько интересных рекордов: в частности, партия Зеленского станет первой в истории, которая способна создать монобольшинство, а каждый пятый нардеп парламента IX созыва – женщина.

Издание "Украинская правда" собрало самые интересные факты о новой Раде.

Монокоалиция

По предварительным результатам выборов "Слуга народа" получает 254 кресла (список + мажоритарка). Таким образом, партии Зеленского понадобится чья-либо помощь только в том случае, если им будет необходимо конституционное большинство в 300 голосов.

Более 300 нардепов впервые избраны в парламент

По последним данным, 323 нардепа, которые смогли пробиться в Раду – новички. По спискам в парламент попали 167 первачков и еще 156 – по мажоритарке. Больше всего новых лиц, как это не удивительно, не у "Слуги народа". Лидерство здесь держит "Голос" Святослава Вакарчука. Лидер ОЕ – единственный в команде, кто ранее был нардепом.

В Раде будет много женщин

Если в прошлой Раде было 53 женщины, то в эту, по предварительным данным, попали 87 женщин. Это более 20% от общего числа нардепов.

Лидерство – у партии "Слуга народа", которая проводит в Раду 53 женщины. Однако, если говорить о процентном соотношении, то здесь лидерами будут "Голос" и "Европейская солидарность" – 47,6% и 37% женщин соответственно.

Стоит отметить, что такие показатели могут обеспечить приятный финансовый бонус: в законе о госфинансировании партий есть отдельный пункт о "гендерной квоте".

Мимо рады пролетели множество топ-политиков

О том, кто из "вечных" проиграл новичкам – читайте здесь.

"Слуга народа" побила избирательные рекорды Партии регионов

Ранее лучший результат по спискам получала ПР, набравшая в 2007 году 34,37%. У "зеленых" – более 43%. Партия Зеленского также обошла "регионы" по мажоритарщикам: 113 у ПР в 2012 году против 129 "слуг" в 2019 году.

Интересно и то, что партия Зеленского почти повторила его же результат на президентских выборах: 5,7 млн голосов за президента и 5,4 млн голосов за партию.

Самому молодому нардепу – 23 года. Он тоже "слуга"

Самый молодой депутат – Святослав Юраш. Он попал в Раду под номером 27 по списку "Слуги народа". Он волонтер, активист Революции Достоинства, занимался коммуникациями в различных структурах. В феврале 2019 года получил от Порошенко орден "За заслуги" 3-й степени. Раньше был безработным.

В Раде будет целя плеяда звезд шоубиза и спорта

Святослав Вакарчук – музыкант, лидер ОЕ; Александр Скичко – шоумен, телеведущий; Роман Грищук - телеведущий, художественный руководитель студии "Мамахохотала"; Жан Беленюк - чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, борец греко-римского стиля; Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор"; Ольга Саладуха - легкоатлетка, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр; Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95"; Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт"; Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95"; Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95"; Максим Ткаченко - гендиректор компании "Квартал-Концерт".

Украина 5 лет будет платить партии Шария и не только

По результатам выборов пять партий, которые попали в Раду, а также еще шесть партий, которые набрали более 2% голосов, получат госфинансировани в течение следующих 5 лет. Вот список везунчиков вне Рады:

Радикальная партия Олега Ляшко;

"Сила и честь" Игоря Смешка;

"Оппозиционный блок";

"Украинская стратегия Гройсмана";

ВО "Свобода";

"Партия Шария";

В 2020 году, как ожидается, на госфинансирование 11 партий потратят около 565 млн гривень. Больше всего получат "слуги" – около 225 млн. "Партия Шария" также не останется в обиде, получив чуть более 12 млн.

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