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​Снова язык подвел: появилось видео с очередным перлом Кличко

пятница, 26 июля 2019, 10:49
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Мер Киева Виталий Кличко "порадовал" пользователей сети очередным перлом.

На этот раз киевский глава в эфире "Радио Свобода" не сумевшего с первого раза выговорить "Институт судебных экспертиз".

Кличко, пытаясь произнести название организации, несколько раз запнулся, потом стал долго вспоминать.

Выговорить название учреждения он смог только при помощи ведущего.

Пользователи в комментариях к видео с оговоркой сказали, что запомнят мэра Киева именно за подобные "перлы".

"Это как надо было готовиться перед эфиром, чтоб толкнуть такой набор фраз! Кличко мэр-это исторический момент", "Кто-то напишет таймкоды с перлами?",- в таком духе пишут комментаторы.

Украинцы до сих пор помнят все "яркие" оговорки Кличка. Например, в 2017 году, говоря об отопительном сезоне, он призвал горожан вместо зимы готовиться к "земле".

Смотреть на 11.20 минуте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось письмо в правительство главы ОПУ Андрея Богдана об увольнении с занимаемой должности действующего руководителя КГГА Виталия Кличко.

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