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​Авто превратились в груды метала: появились фото жуткого ДТП под Одессой

суббота, 27 июля 2019, 19:59
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27 июля в селе Великий Дальник Одесской области случилась авария, вследствие которой шесть человек получили травмы.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Правоохранители предварительно установили, что водитель Ford, который ехал с одним пассажиром, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Opel, в салоне которого находились четыре человека.

В результате аварии травмированы все, кто находился в обоих автомобилях. Наибольшие травмы получили водитель автомобиля Ford и три пассажира Opel. Всех пострадавших госпитализировали.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 27 июля, известный украинский волонтер Евгения Серая попала в жесткое ДТП с участием пьяного водителя, в результате которого она и водитель авто, в котором ехала волонтер, получили травмы.

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