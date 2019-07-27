Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси: онлайн трансляция

В субботу, 27 июля, в Киеве состоится крестный ход Украинской Православной Церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия Крещения Руси.

Отметим, что в воскресенье, 28 июля, Украина отмечает государственный праздник - День крещения Руси-Украины. В этом году празднование состоится 27-28 июля. Главное из них - Крестный ход.

Отметим, что Крестный ход планируют провести УПЦ Московского патриархата, ПЦУ и УПЦ КП. В частности, УПЦ анонсировала крестный ход в субботу, 27 июля, в 13:30. Православная церковь Украины - на 28 июля.

10:50 На месте старта Крестного хода собрались несколько десятков человек. Также СМИ опубликовали фото с места событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обсуждают крестный ход с портретом Сталина в центре Киева.

Кроме того, в прошлом году 28 июля прошел Крестный ход за единую поместную церковь в Украине.