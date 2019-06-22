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Сети разгневал крестный ход с портретом Сталина в центре Киева: опубликованы видео

суббота, 22 июня 2019, 15:45
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В субботу, 22 июня, в Киеве под Верховной Радой собрался небольшой митинг людей с крестами и портретами деятелей Второй мировой войны, в том числе и с Иосифом Сталиным.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube канале блогера Андрея Луганского.

Кроме Сталина, молящиеся держат также портреты советских маршалов: Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других. Также присутствуют и изображения командиров войск союзников – британского фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери и генерала США Дуайта Эйзенхауэра.

На месте произошла стычка молящихся с активистами, которые требовали у полиции прекратить незаконное, по их мнению, собрание.

"Стоит небольшая кучка, человек 20. Молятся... Подвоз организован сто пудов. бабули сильно организованные, за соточку продались или подороже. "Разговаривал с копом. Луганского (автора видео - ред) они не принимали. Уроды эти шли с плакатами,от Парка Славы,до Мариинского. Акция была разрешена!", – пишут комментаторы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 июня в Украине отмечают День памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото с места акции почтения памяти погибших.

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