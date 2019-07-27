В центре Киева заметили голых бегунов: опубликованы фото и видео

В пятницу вечером, 26 июля, группа обнаженных парней пробежала по центру Киева.

Об этом сообщает Информатор, публикуя фото и видео инцидента.

Шестеро нудистов пробежали по Крещатику в сторону Майдана Независимости, ребята надели галстуки, чтобы прикрыть свое мужское достоинство. На данный момент бегунов разыскивает полиция.

Интересно, что нудисты появились из ниоткуда, потому узнать, кто они, куда и зачем бегут, не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности про парня, гулявшего голым по Киеву.

Также в Москве (Российская Федерация) женщина устроила голый "протест" в метро из-за того, что ей не уступили места.

Кроме того, в Киеве на станции метро "Красный хутор" по поезду прогуливался голый мужчина, который потом заперся в кабине машиниста.