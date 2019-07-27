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Работа - не волк: соцсети бурно обсуждают пляжное фото Зеленского в Одессе

суббота, 27 июля 2019, 17:27
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В сети бурно обсуждают фото президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана на пляже в Одессе.

Фото с пляжа президент разместил на своей странице в Facebook.

На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", — подписал фото Зеленский.

Под снимком появилась масса различных комментариев.

"А когда же наш глубокоуважаемый при*издент начнет выполнять выполнять свои обязанности? Чувак, быть президентом это не на концерты ездить и не шаурму жрать, а быть лицом страны на международной арене и защищать ее от внешних врагов. Ты как был Блази, который играет хе@ом на рояле, так ты им и остался", "Может вы работать будете, а не отдыхать?! Вы президент страны воюющей! Вы хоть это понимаете?", - возмущаются пользователи.

Но нашлись и такие, кто начал защищать Зеленского.

"Вам не стыдно? Президент такой-же человек из такого теста как и все мы, имеет право на отдых", "А ничего, что президент просто человек, который всегда остается самим собой, странно правда", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Украине заявили, что Владимир Зеленский своими шутками про Майдан и войну унижает украинцев.

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