На концерте в Одессе юмористы обстебали Порошенко перед Зеленским: видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу на концерт "Лиги Смеха", где шутили над экс-главой страны Петром Порошенко.

Об этом сообщает издание "Думская".

Гарант посетил выступление вместе с сыном, женой и главой Офиса президента Андреем Богданом. Зрители поприветствовали их громкими аплодисментами. Зеленский сел на место в первом ряду фанзоны. Свою роль ведущего "Лиги Смеха" он ранее передал другу-комику Евгению Кошевому.

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтоб ему было завидно", - в шутку предупредил участников команд Кошевой.

В основном на концерте шутили про Порошенко и над людьми из "24%". Про Зеленского высказывали лишь комплиментарные шутки по поводу того, как он жестко обходится с чиновниками, мэрами городов и губернаторами.

"Гоцман - гроза всех бандитов. Это как Зеленский - только в Одессе", - пояснил со сцены парень, изображающий знаменитого одесского милиционера.

Корреспондент издания сравнил ситуацию с безобидными шутками над президентом в России, где не смеются над Путиным, а делают комплименты даже в юморе.

Кроме этого в Одессе юмористы шутили про политика Юлию Тимошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщал "Апостроф", политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что Владимир Зеленский своими шутками про Майдан и войну унижает украинцев.