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Улицы Ровно ушли под воду после мощного ливня: фото и видео

суббота, 27 июля 2019, 07:31
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Фото: ГСЧС Украины

В пятницу, 26 июля, в Ровно непогода, принесшая масштабные дожди, устроила настоящее ЧП, затопив улицы, больницы и дома.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Ровенской области.

Так, на улицах из-за масштабного ливня было не пройти: местами воды было по колено воды, люди были вынуждены снимать обувь, чтобы перебраться на другую часть дороги.

Из-за непогоды затопленными оказались подвальные помещения больниц (среди них и Ровенский областной перинатальный центр), поликлиник, детских садов, административных зданий и областной архив. Спасатели из водной ловушки достали 43 автомобиля, двигатели которых перестали работать из-за подтопления.

Как сообщал "Апостроф", ранее непогода устроила масштабное ЧП на рок-фестивале под Днепром.

Кроме того, в июне масштабные дожди в Тернополе, Виннице и областях, затопили улицы и подтопили несколько десятков домов.

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