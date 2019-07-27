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Все женщины - проститутки: украинки красиво ответили в сети чиновнику-сексисту

суббота, 27 июля 2019, 00:05
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В пятницу, 26 июля, уполномоченный по гендерным вопросам Запорожского областного совета Владислав Марченко написал пост в Facebook, в котором оскорбил женщин, носящих короткие юбки: украинки в ответ начали флешмоб "#забулазапитатьумарченка".

По мнению чиновника, к женщинам, которые носят короткие юбки, мужчины имеют право относиться как к проституткам.

"Посмотрите на свой образ и рассудите, на кого вы больше похожи — на королеву или проститутку. И тогда осознайте, какое по праву может быть к вам отношение", – написал Марченко.

После соответствующей реакции на свой пост, Марченко написал еще один, в котором призвал "фемсообщество зарегистрироваться куском дерьма в предыдущем посте".

Позже в тот же день Марченко стер оба поста. А женщины (и не только) запустили флешмоб, в котором выкладывают свои фото в купальниках, белье или просто в одежде, которую Марченко бы назвал откровенной.

Отметим, Владислав Марченко прошел в Запорожский областной совет по списку партии "Самопомощь" (он был первым номером) и стал заместителем спикера Рады. Он также возглавлял "Самопомощь" в Запорожской области, а полгода назад вышел из партии. В декабре 2017 года Владислава Марченко задержала прокуратура по подозрению в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств — якобы он украл деньги, выделенные на строительство школьных стадионов. Тогда на суд к Марченко приезжал председатель фракции "Самопомощь" в парламенте Олег Березюк и назвал задержание депутата политической расправой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", известный по скандалу с сексуальными домогательствами к подопечным в армии Виктор Иванив получил повышение и теперь служит в Генеральном штабе Украины.

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