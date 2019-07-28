RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

28 июля

08:35
Оскандалившегося топ-чиновника из Днепра разыграли пранкеры: опубликовано видео
08:19
Готовятся к времени "Ч": раскрыт подлый план Кремля в Черном море
08:14
В английском футболе случился грандиозный допинговый скандал
08:00
День крещения Киевской Руси и именины Василия: какой праздник 28 июля
07:52
Умирающий лебедь: сеть взбудоражило необычное фото жены Порошенко
07:50
День крещения Руси: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе
07:44
Американский "Танк" жестко нокаутировал соперника: видео
07:20
В Киеве произошла массовая драка с резней: опубликовано видео
07:19
Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций
06:35
Синоптики дали прогноз на последнее воскресенье июля: карта погоды
06:30
Гороскоп на 28 июля: Девы должны довериться команде, а Водолеям нужно будет выпустить пар
05:41
Россия выбивает кеглю за кеглей: что делать Украине с купленной Кремлем ПАСЕ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

День крещения Руси: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

воскресенье, 28 июля 2019, 07:50
переглянути новину українською

День крещения Руси традиционно празднуется 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Киевской Руси, основателя и покровителя украинской государственности.

Этот день является государственным праздником с 2008 года. В 2019 году - 1031 годовщина знакового события. Предлагаем к вашему вниманию яркие открытки и поздравления в стихах и прозе ко Дню крещения Руси.

***

В день крещения Руси желаю христианского здоровья, веры и надежды на лучшее и светлое будущее, любви, искренности, счастья и добра. Пусть ясное небо, яркое солнце, урожайный дождик, могучий ветер и шелест деревьев помогают жить во благо и радоваться жизни. Пусть будет радость на душе и удача в бравом деле.

***

В этот день много лет назад крестилась Русь, и мы поздравляем всех, кто в сердце сохранил святую веру в единого Бога, с этой великой датой! Пусть ваши дома будут теплыми и уютными, гости будут добрыми, мир, благополучие и лад витают вокруг вас, а семейство будет крепким, здоровым и любящим!

***

Поздравляю со святым днем, когда Киевская Русь приняла веру христианскую православную! Желаю, чтобы Господь хранил и оберегал тебя от непосильных скорбей и болезней! Чтобы всегда во всем сопутствовала удача, а все дурное и негативное уносилось прочь!

***

В дивный, православный праздник,

В День крещения Руси

Вам желаем мира, счастья,

Радости, тепла и сил!

Пусть удача в дом приходит,

Ласка, нежность в нем живет!

Это торжество сегодня

Чудеса пусть принесет,

Пусть друзья всегда поддержат,

Окружит теплом семья,

Будет жизнь полна надежды,

Бог вас будет охранять!

***

С Днем крещения Руси!

Пусть Господь вас бережет

От беды, упадка сил

И от множества забот,

Пусть все ясны будут дни

И несут вам красоту,

Море радости, любви,

Кучу счастья, доброту!

***

С Днем крещения Руси!

Пусть вам вера помогает,

Дарит много новых сил

И к успеху продвигает!

Пусть сияет вам всегда

Счастье самым ярким светом,

Не тревожьтесь никогда,

Рой забот уносит ветром!

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 27 июля, в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия крещения Руси.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Озеро Свитязь "оживет" весной, но есть другие проблемы

Африку заказывали? В Украину идет тропическая жара

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: