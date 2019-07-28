День крещения Руси: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

День крещения Руси традиционно празднуется 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Киевской Руси, основателя и покровителя украинской государственности.
Этот день является государственным праздником с 2008 года. В 2019 году - 1031 годовщина знакового события. Предлагаем к вашему вниманию яркие открытки и поздравления в стихах и прозе ко Дню крещения Руси.
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В день крещения Руси желаю христианского здоровья, веры и надежды на лучшее и светлое будущее, любви, искренности, счастья и добра. Пусть ясное небо, яркое солнце, урожайный дождик, могучий ветер и шелест деревьев помогают жить во благо и радоваться жизни. Пусть будет радость на душе и удача в бравом деле.
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В этот день много лет назад крестилась Русь, и мы поздравляем всех, кто в сердце сохранил святую веру в единого Бога, с этой великой датой! Пусть ваши дома будут теплыми и уютными, гости будут добрыми, мир, благополучие и лад витают вокруг вас, а семейство будет крепким, здоровым и любящим!
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Поздравляю со святым днем, когда Киевская Русь приняла веру христианскую православную! Желаю, чтобы Господь хранил и оберегал тебя от непосильных скорбей и болезней! Чтобы всегда во всем сопутствовала удача, а все дурное и негативное уносилось прочь!
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В дивный, православный праздник,
В День крещения Руси
Вам желаем мира, счастья,
Радости, тепла и сил!
Пусть удача в дом приходит,
Ласка, нежность в нем живет!
Это торжество сегодня
Чудеса пусть принесет,
Пусть друзья всегда поддержат,
Окружит теплом семья,
Будет жизнь полна надежды,
Бог вас будет охранять!
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С Днем крещения Руси!
Пусть Господь вас бережет
От беды, упадка сил
И от множества забот,
Пусть все ясны будут дни
И несут вам красоту,
Море радости, любви,
Кучу счастья, доброту!
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С Днем крещения Руси!
Пусть вам вера помогает,
Дарит много новых сил
И к успеху продвигает!
Пусть сияет вам всегда
Счастье самым ярким светом,
Не тревожьтесь никогда,
Рой забот уносит ветром!
Как сообщал "Апостроф", в субботу, 27 июля, в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия крещения Руси.