​Выгружают лопатами: появились фото и видео нашествия медуз в Азовском море

В курортных городках Запорожской области с побережья моря лопатами выносят медуз, нашествие которых в последнее время стало катастрофой для отдыхающих.

Соответствующими фото делятся очевидцы в сети.

Нашествие медуз на популярных украинских курортах Азовского моря связано с повышением солености моря, которое является необратимым процессом.

Такое "соседство" естественно портит отдых, особенно тем туристам, которые привыкли проводить большую его часть в морской воде.

При этом, ученые отмечают, что медузы в большом количестве не несут угрозы для экосистемы Азовского моря. У людей контакт с ними может вызывать аллергическую реакцию, но не несет опасности для здоровья или жизни.

Как сообщал "Апостроф", в июле этого года на курортную Кирилловку обрушилось нашествие медуз, которое связывают с повышением солености воды в Азовском море.