​Выгружают лопатами: появились фото и видео нашествия медуз в Азовском море

В курортных городках Запорожской области с побережья моря лопатами выносят медуз, нашествие которых в последнее время стало катастрофой для отдыхающих.
Соответствующими фото делятся очевидцы в сети.
Нашествие медуз на популярных украинских курортах Азовского моря связано с повышением солености моря, которое является необратимым процессом.
Такое "соседство" естественно портит отдых, особенно тем туристам, которые привыкли проводить большую его часть в морской воде.
При этом, ученые отмечают, что медузы в большом количестве не несут угрозы для экосистемы Азовского моря. У людей контакт с ними может вызывать аллергическую реакцию, но не несет опасности для здоровья или жизни.
Как сообщал "Апостроф", в июле этого года на курортную Кирилловку обрушилось нашествие медуз, которое связывают с повышением солености воды в Азовском море.