Нардепам от партии Зеленского на тренинге задавали интересный вопрос: сеть взорвалась, фото

В сети появилось фото с обучающего семинара членов партии "Слуга народа" в Трускавце, на котором запечатлен интересный вопрос к нардепам с серьезной грамматической ошибкой.

Фотографию опубликовало популярное сообщество "Баба і кіт" в Facebook.

"По Вашему мнению, Вы умнее, чем другие члены парламента, или нет", - звучал вопрос.

Автор публикации предложил читателям пройти по ссылке, которая видна на снимке, и помочь с опросом будущим депутатам украинского парламента.

"На Вашу думку, Ви розумніші, ніж інші члени парламенту, чі ні", - звучало запитання.

"Чі ні. Кстати, там интересный опросник. С логином и паролем. Можно увидеть наверху слайда. Давайте поможем с ответами. Что специализация таки важнее", - говорится в подписи.

Пользователи соцсети пошутили по поводу ошибки в презентации и поделились своими подозрениями относительно работы депутатов партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Как сообщал "Апостроф", 28 июля в городе Трускавец открылся интенсив в "жестком формате" для будущих депутатов украинского парламента из партии "Слуга народа". Читают лекции будущим депутатам преподаватели бизнес-тренеры Киевской школы экономики и "признанные на рынке труда специалисты".