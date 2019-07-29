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Появилась печальная статистика "бегства" украинцев на Запад

понедельник, 29 июля 2019, 19:34
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Более трех миллионов граждан Украины в возрасте от 15 до 70 лет находится за рубежом, что составляет почти пятую часть от всего экономически активного населения страны.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины.

Как отмечается, фактор оттока рабочей силы является весомой причиной усиления дисбалансов на рынке труда.

"Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% экономически активного населения страны в возрасте 15-70 лет", – говорится в обзоре.

Напомним, подробнее о трудовой миграции из Украины читайте в материале "Апострофа": Рост зарплат от Гройсмана: как остановить отток рабочей силы из Украины.

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