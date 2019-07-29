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У Зеленского объявили о борьбе за русскоязычные умы: сеть в недоумении

понедельник, 29 июля 2019, 20:34
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В Украине планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина"

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал. Однако в то же время с частными каналами также ведутся переговоры о передаче прав на использование "их самого классного контента".

В сети к идее создания русскоязычного канала отнеслись по разному. Некоторые осуждают ее и говорят, что такой канал будет противоречить недавно принятому закону о языке. Другие же отмечают, что русскоязычный украинский канал будет необходим как жителям оккупированных территорий, так и другим русскоговорящим гражданам Украины.

Напомним, подробнее об информационной политике команды Зеленского читайте в материале "Апострофа": Против российской пропаганды мы будем использовать на Донбассе "мощное" оружие - кандидат от "Слуги народа".

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