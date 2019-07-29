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В Киеве вспыхнул мощный пожар: опубликованы фото и видео

понедельник, 29 июля 2019, 16:29
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В понедельник, 29 июля, в районе Борщаговка в Киеве рядом со стройкой многоэтажного дома произошел серьезный пожар.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Возгорание произошло на улице Семьи Сосниных, 4-а. В небо от места пожара поднимается черный дым, который окутал здание новостройки.

В киевской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт пожара и рассказали, что загорелся мусор, находящийся возле стройки. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео с места пожара.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 26 июля, на улице Алишере Навои в Киеве загорелся пятиэтажный дом: по предварительной информации сгорело сразу три квартиры.

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