В центре Киева вспыхнул сильный пожар в жилом доме: фото и видео

Во вторник, 23 июля, в центре Киева на Печерске произошел серьезный пожар в жилом многоэтажном доме.

Соответствующее видео публикует "Киев Оперативный".

Пожар вспыхнул в семиэтажном доме на улице Кловский спуск, 14/24.

"Возгорание произошло на пятом этаже. Огонь распространяется на верхние этажи. На месте работают пожарные расчеты. Проводится эвакуация жителей с верхних этажей", – сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, в квартире, где произошло возгорание, обнаружен труп человека. Тушение пожара продолжается.

Проезд на Кловском спуске перекрыт.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео пожара в маршрутке на станции метро Лесная в Киеве, примечательно, что транспорт находился на остановке, а люди все еще пытались попасть внутрь.