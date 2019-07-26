В Киеве мощный пожар охватил жилой дом: опубликованы фото и видео

В пятницу, 26 июля, на улице Алишере Навои в Киеве загорелся пятиэтажный дом: по предварительной информации сгорело сразу три квартиры.

Соответствующие фото публикует "dtp.kiev.ua".

Возгорание удалось ликвидировать в 18:55. На месте работали 5 пожарных автомобилей и карета скорой помощи.

Информации о пострадавших пока нет. Причина возникновения пожара также выясняется.

Напомним, как сообщал "Апостроф", во вторник, 23 июля, в центре Киева на Печерске произошел серьезный пожар в жилом многоэтажном доме.

Кроме того, ранее в сети появилось видео пожара в маршрутке на станции метро Лесная в Киеве, примечательно, что транспорт находился на остановке, а люди все еще пытались попасть внутрь.