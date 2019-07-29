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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области под ударом
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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области под ударом

понедельник, 29 июля 2019, 13:34
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Синоптики предупредили украинцев о серьезном ухудшении погодных условий, которое ожидается в понедельник, 29 июля, и во вторник, 30 июля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Во второй половине дня 29 июля в западных и большинстве северных областей, в течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы; 29 июля на Закарпатье местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

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