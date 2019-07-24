Курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган: опубликованы видео

Вечером во вторник, 23 июля, на побережье Азовского моря в Запорожской области серьезно испортилась погода: отдыхающие могли снять на видео настоящий ураган.

Пользователи публикуют соответствующие видео в социальных сетях.

В частности, в курортной Кирилловке ураганный ветер оборвал провода, в результате чего поселок на некоторое время остался без света.

Как можно увидеть на видеозаписях, ураган сопровождался сильной грозой с яркими молниями.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 июля по Закарпатской области пронесся мощный ураган, который нанес серьезный ущерб местным жителям.

Кроме того, 2 июля на Кривой Рог обрушился ливень и ураган: многие улицы города затопило, а ветер повалил множество деревьев.