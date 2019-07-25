Возможны заморозки: синоптики шокировали украинцев прогнозом на август

Начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Об этом сообщает meteoprog.ua.

По словам синоптиков, август будет достаточно теплым - днем ожидается до +30 градусов, но холодные массы воздуха спровоцируют снижение ночной температуры до +10+12 градусов.

Отмечается, что первые две недели теплее всего будет на востоке и юге страны - от +26 до +32. В западных и восточных областях установится прохладная погода. Прогнозируется переменная облачность и дожди, местами с грозами и ливнями.

Во второй половине месяца жара отступит, дневные температуры упадут до о+24+26 градусов. Также ожидаются осадки.

Стоит добавить, что по климатическим нормам для Украины средняя температура в заключительный месяц лета составляет +17+23 градуса.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

Подробнее о погоде в последнюю неделю июля читайте в материале "Апострофа": Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю.