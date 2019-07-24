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Не хватает визитки Яроша: боевики ДНР выдали наглый фейк о ВСУ и опозорились, видео

среда, 24 июля 2019, 21:32
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В сети появился странный видеоролик, в котором якобы "украинские бойцы" на Донбассе стреляют из миномета и ругают президента Владимира Зеленского из-за перемирия.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер Анатолий Штирлиц.

На записи двое пьяных, либо имитирующих опьянение мужчин в футболках с нацистской символикой и в масках заряжают миномет и стреляют из него. При этом один из них перед выстрелом отдает нацистский салют и говорит на украинском с заметным русским акцентом: "Зеля, пошел в задницу со своим перемирием!".

"Фейки бывают разные, но тут даже я прослезился. Тут есть все, кроме визитки Дмитрия Яроша и шеврона полка "Азов", – прокомментировал видео блогер.

Другие пользователи присоединились к шуткам над фейковым видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Россия выпустила ролик с "расследованием" крушения пассажирского Boeing 777 рейса МН 17 на Донбассе.

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