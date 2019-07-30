Международный день дружбы: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

30 июля отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День дружбы. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.
30 июля по всему миру празднуют День дружбы. Праздник установили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011 года.
В резолюции подчеркивается важная роль этого праздника в укреплении дружественных отношений между разными народами. "Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие", - сказано в документе.
Каждый год в День дружбы в разных городах проводятся различные мероприятия: фестивали, выставки, концерты, форумы, лекции, кинопоказы. Все они направлены на укрепление дружественных отношений в обществе, на распространение толерантности и приветливости людей друг к другу.
День дружбы: поздравления в стихах и прозе
***
Как хорошо иметь друзей,
Ведь с ними можно веселиться,
А если что-то, вдруг, не так -
Проблемой можно поделиться.
Друзья всегда тебя поймут,
Дадут совет, в беде помогут.
И даже просто помолчать,
Когда слова не к месту, смогут.
День дружбы празднует народ,
Весь мир друг друга поздравляет.
Пусть каждый дружбу бережет,
И о друзьях не забывает!
***
Дружба бывает разной:
Крепкой и многообразной,
Веселой и очень спокойной,
Долгой, теплой, достойной.
В друзья всегда выбираешь
Того, кому доверяешь.
Того, с кем делишь секреты,
И с кем нарушаешь запреты.
Друзей своих поздравляю
И в этот день им желаю,
Чтоб были мы друг у друга
Всегда - и в солнце и в вьюгу!
***
***
Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем, мы лучше и сильней.
***
Дружба - это важно.
Дружба - это нужно.
Это знает каждый:
Жить без дружбы сложно!
С праздником, подруги!
С праздником, друзья!
Нам ведь друг без друга
Жить никак нельзя.
Дружбу берегите,
Ясно ведь без слов:
Она, как ни крутите,
Важнее, чем любовь...
***
***
Как хорошо, что есть на свете
Такой прекрасный человек.
Мне повезло, ведь тебя встретив,
Я друга обрела навек!
Ты справедлив, ты мудр и честен,
Всегда поможешь ты в беде
Хорошим дружеским советом,
А в серых будней череде
Устроишь ты веселый праздник,
Досуг чудесный мне даря.
И жизнь становится прекрасней,
И все - тебе благодаря!
Я счастлива, что в моей жизни
Ты есть, и мы с тобой друзья.
И в дружбы день международный
Поздравлю с радостью тебя!
***
В этот теплый летний день
Всех друзей я поздравляю,
Смеха, радости, добра
Им сегодня я желаю.
Крепче дружбы в этом мире
Ничего на свете нет,
Друг поможет и поддержит,
Добрый даст всегда совет.
***
***
Поздравляю с Международным днем дружбы. Пусть наша связь никогда не оборвется, пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые в любой ситуации примут твою сторону, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль, люди, которые называются друзьями. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей.
***
Нет в мире, наверное, ничего более важного, чем дружба. Пусть же все друзья остаются так же близки, пусть не разочаровывают и не расстраивают. Пусть сегодняшний день, Международный день Дружбы, знаменуется бесконечным светом, любовью и дружеской поддержкой.
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Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с хорошими и добрыми людьми, которые всегда тебя поддержат и поймут, желаю, чтобы дружба эта была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не смогли дать скол или трещину в тёплых, искренних дружеских отношениях.
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Самое важное в жизни невозможно потрогать, а настоящая дружба встречается особо редко! Желаем, чтобы искренней, верной и надежной дружбы у каждого было сполна! Пусть она радует вас много лет!
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Поздравляю с Международным днем дружбы и хочу пожелать в любой день и в любую погоду дорожить крепкой дружбой, в любой беде прийти на помощь товарищу и всегда рассчитывать на своих друзей. Пусть крепкая дружба не подвластна будет ни годам, ни зависти, ни сплетням, ни злым шуткам судьбы.
***
Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни превращался в настоящий праздник, где будет много улыбок и добрых слов от друзей, веселых шуток и ярких моментов с близкими людьми. Пусть верный друг всегда будет рядом, пусть дружба в твоей жизни будет не только на словах.
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Я желаю в этот день, всем пригласить своих друзей. Желаю застолья веселого, песен дружных и душевных разговоров. Пускай самые верные и настоящие друзья переступят порог вашего дома, и вместе вы откушаете ни пуд соли, а ароматного чая со сладкими карамельками. Желаю каждому, чтобы в этот день он понял, что у него в гостях много людей, на чье плечо и верную руку он может положиться в трудных ситуациях. С днем настоящей дружбы!
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