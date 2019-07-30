Международный день дружбы: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

30 июля отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День дружбы. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

30 июля по всему миру празднуют День дружбы. Праздник установили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011 года.

В резолюции подчеркивается важная роль этого праздника в укреплении дружественных отношений между разными народами. "Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие", - сказано в документе.

Каждый год в День дружбы в разных городах проводятся различные мероприятия: фестивали, выставки, концерты, форумы, лекции, кинопоказы. Все они направлены на укрепление дружественных отношений в обществе, на распространение толерантности и приветливости людей друг к другу.

День дружбы: поздравления в стихах и прозе

***

Как хорошо иметь друзей,

Ведь с ними можно веселиться,

А если что-то, вдруг, не так -

Проблемой можно поделиться.



Друзья всегда тебя поймут,

Дадут совет, в беде помогут.

И даже просто помолчать,

Когда слова не к месту, смогут.



День дружбы празднует народ,

Весь мир друг друга поздравляет.

Пусть каждый дружбу бережет,

И о друзьях не забывает!

***

Дружба бывает разной:

Крепкой и многообразной,

Веселой и очень спокойной,

Долгой, теплой, достойной.



В друзья всегда выбираешь

Того, кому доверяешь.

Того, с кем делишь секреты,

И с кем нарушаешь запреты.



Друзей своих поздравляю

И в этот день им желаю,

Чтоб были мы друг у друга

Всегда - и в солнце и в вьюгу!

***

***

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.



В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

***

Дружба - это важно.

Дружба - это нужно.

Это знает каждый:

Жить без дружбы сложно!



С праздником, подруги!

С праздником, друзья!

Нам ведь друг без друга

Жить никак нельзя.



Дружбу берегите,

Ясно ведь без слов:

Она, как ни крутите,

Важнее, чем любовь...

***

***

Как хорошо, что есть на свете

Такой прекрасный человек.

Мне повезло, ведь тебя встретив,

Я друга обрела навек!



Ты справедлив, ты мудр и честен,

Всегда поможешь ты в беде

Хорошим дружеским советом,

А в серых будней череде



Устроишь ты веселый праздник,

Досуг чудесный мне даря.

И жизнь становится прекрасней,

И все - тебе благодаря!



Я счастлива, что в моей жизни

Ты есть, и мы с тобой друзья.

И в дружбы день международный

Поздравлю с радостью тебя!

***

В этот теплый летний день

Всех друзей я поздравляю,

Смеха, радости, добра

Им сегодня я желаю.



Крепче дружбы в этом мире

Ничего на свете нет,

Друг поможет и поддержит,

Добрый даст всегда совет.

***

***

Поздравляю с Международным днем дружбы. Пусть наша связь никогда не оборвется, пусть в твоей жизни будут люди, которые всегда готовы прийти на помощь, которые в любой ситуации примут твою сторону, которые вместе с тобой разделят и радость, и печаль, люди, которые называются друзьями. Желаю крепкой дружбы, ярких улыбок и счастливых дней в окружении дорогих людей.

***

Нет в мире, наверное, ничего более важного, чем дружба. Пусть же все друзья остаются так же близки, пусть не разочаровывают и не расстраивают. Пусть сегодняшний день, Международный день Дружбы, знаменуется бесконечным светом, любовью и дружеской поддержкой.

***

Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с хорошими и добрыми людьми, которые всегда тебя поддержат и поймут, желаю, чтобы дружба эта была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не смогли дать скол или трещину в тёплых, искренних дружеских отношениях.

***

Самое важное в жизни невозможно потрогать, а настоящая дружба встречается особо редко! Желаем, чтобы искренней, верной и надежной дружбы у каждого было сполна! Пусть она радует вас много лет!

***

Поздравляю с Международным днем дружбы и хочу пожелать в любой день и в любую погоду дорожить крепкой дружбой, в любой беде прийти на помощь товарищу и всегда рассчитывать на своих друзей. Пусть крепкая дружба не подвластна будет ни годам, ни зависти, ни сплетням, ни злым шуткам судьбы.

***

Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю, чтобы каждый день твоей жизни превращался в настоящий праздник, где будет много улыбок и добрых слов от друзей, веселых шуток и ярких моментов с близкими людьми. Пусть верный друг всегда будет рядом, пусть дружба в твоей жизни будет не только на словах.

***

Я желаю в этот день, всем пригласить своих друзей. Желаю застолья веселого, песен дружных и душевных разговоров. Пускай самые верные и настоящие друзья переступят порог вашего дома, и вместе вы откушаете ни пуд соли, а ароматного чая со сладкими карамельками. Желаю каждому, чтобы в этот день он понял, что у него в гостях много людей, на чье плечо и верную руку он может положиться в трудных ситуациях. С днем настоящей дружбы!

***

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