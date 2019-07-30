На Волыни военнослужащая жестоко убила собственного ребенка: детали ЧП

На Волыни женщина-военнослужащий пограничной службы закопала во дворе свою новорожденную девочку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Правоохранителями начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка (уголовное преступление, предусмотренное ст. 117 УК Украины).

Об обращении в больницу роженицы с кровотечением, но без ребенка, вечером 29 июля в полицию сообщили медики.

Уже 30 июля, недалеко от места проживания женщины в городе Устилузи правоохранители обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Несмотря на то, что женщина является военнослужащим, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлять Государственное бюро расследований.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта в Киеве 21-летняя мать зарезала свою месячную дочь, у женщины были проблемы с психикой.