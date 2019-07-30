​Обнаружили в колодце: под Киевом загадочно погибли трое мужчин, фото

29 июля в селе Русаки Киевской области погибли трое работников коммунальной службы, проводивших ремонтные работы в одном из колодцев.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По прибытию на место ЧП спасатели установили, что в одном из колодцев Иванковского коммунального управления водного хозяйства находятся трое работников КП ИКУВГ, которые проводили там плановые работы по замене задвижки. Все трое находились без сознания.



Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. Когда подняли первого человека 1986 года рождения, медики констатировали его смерть на месте.



Еще двух мужчин 1975 года рождения подняли на поверхность с признаками жизни и сразу же передали врачам, которые оказали им первую медицинскую помощь и принялись транспортировать пострадавших в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли.

Под постом появились комментарии с возможными версиями гибели мужчин.

Как сообщал "Апостроф", в городе Купянске Харьковской области в 5-метровом колодце под землей оказались работники водоканала без каких-либо средств защиты органов дыхания и страховочных элементов. Одного из мужчин вытащили из подземной ловушки уже мертвым.