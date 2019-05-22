Под Харьковом произошло смертельное газовое ЧП: опубликовано фото

Во вторник, 21 мая в городе Купянск Харьковской области трое работников коммунального предприятия отравились в коллекторе после выброса газов.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.

Установлено, что во время работы сотрудников коммунального предприятия в канализационном коллекторе произошел выброс газов, вследствие чего 33-летний мужчина погиб, а еще двое человек 38 и 53 лет, доставлены в реанимацию местной больницы в тяжелом состоянии.

В городском совете Купянска отметили, что погибшего сотрудника водоканала приходилось доставать из-под завалов.

"Относительно третьего проводилась спасательная операция из-под завала. Работника предприятия найдено с травмами несовместимыми с жизнью", - отмечается в сообщении.

На место происшествия приехали правоохранители и сотрудники ГСЧС. В отделе коммуникаций госслужбы уточнили, что коммунальщики получили отравление газом.

"По внешним признакам было похоже, что люди получили отравление газообразными веществами", - отметили в ГСЧС.

Местные правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления.

Как сообщал "Апостроф", 16 мая в Киеве спасатели эвакуировали один из жилых домов после того, как в здании распылили неизвестный газ.