Стало известно, сколько надо денег на идею Зеленского создать русскоязычный телеканал

Народный депутат Виктория Сюмар раскритиковала идею команды президента Владимира Зеленского о создании русскоязычного телеканала для информационной борьбы с пропагандой и предложила обратить внимание на бюджет, который Россия выделяет на свои каналы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Сюмар привела данные о том, сколько денег получили главные российские телерадиокомпании в виде субсидий из государственного бюджета РФ. В общей сложности на них было выделено 122 миллиарда рублей (почти 2 миллиарда долларов США по курсу на 30 июля 2019 года).

"Это одна четверть всего оборонного бюджета Украины включая Нацполицию, пограничников. И рекомендация. Спросите у министра финансов, из каких сфер она эти деньги вам возьмет? И узнайте хотя бы сколько стоит вещание иностранного канала в ведущих кабельных сетях Турции, например. Но идея, безусловно, прекрасна. Когда я была дилетанткой, она тоже неоднократно посещала мою голову", – пишет Сюмар.

Напомним, подробнее об информационной политике команды Зеленского читайте в материале "Апострофа": Против российской пропаганды мы будем использовать на Донбассе "мощное" оружие - кандидат от "Слуги народа".