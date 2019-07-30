У Зеленского придумали замену параду ко Дню Независимости

На День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве вместо военного парада пройдет Шествие достоинства с участием президента Владимира Зеленского и украинских военных.

Об этом на брифинге рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Он назвал традиционный парад "советской традицией" и отметил дороговизну демонстрации военной техники в центре Киева.

"В этом году Украина будет праздновать День независимости в новом формате. Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина", – заявил Богдан.

По его словам, вместе с военными в шествии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

Также в центре Киева пройдет "концерт, организацией которого занимается один из самых известных украинских режиссеров".

Напомним, подробнее об отмене военного парада читайте в материале "Апострофа": Отменить нельзя оставить: что думают военные о параде на День независимости.