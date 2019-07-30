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Яблоку негде упасть: опубликовано свежее видео с пляжа в Кирилловке

вторник, 30 июля 2019, 03:19
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В сети появилось видео отдыха украинцев на побережье Азовского моря в Кирилловке Запорожской области.

Запись была опубликована пользователем Натальей Архиповой на канале в YouTube.

Автор ролика заметила, что отдыхающим приходится буквально касаться тел друг друга, чтобы разместиться на пляже. Наберегу находиться несколько сотен человек, примерно по 2-3 на квадратный метр. В море также большое количество людей.

Девушка отметила, что запись сделана утром, около 10:30.

"Пляж санатория Кирилловка. Пол-одиннадцатого утра. Ж* к ж*", - отметила автор, показав панораму пляжа и моря.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в курортных городках Запорожской области, в том числе Кирилловке, с побережья моря лопатами выносят медуз, нашествие которых в последнее время стало катастрофой для отдыхающих.

При этом ученые утверждают, что нашествие медуз на популярных украинских курортах Азовского моря связано с повышением солености моря, которое является необратимым процессом. Экологи не объясняют причин повышения солености моря, по разным гипотезам это может происходить и от повышения уровня мирового океана и из-за глобальных климатических изменений и даже из-за недостаточного стока рек.

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