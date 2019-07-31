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Боевики стягивают танки и "Грады": появились тревожные данные с Донбасса

среда, 31 июля 2019, 19:31
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В зоне действия Операции объединенных сил на Луганском направлении зафиксированы нарушающие Минские соглашения танки и тяжелая артиллерия боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, по данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 29 июля, вблизи населенного пункта Хрустальный, наблюдатели миссии зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Кроме того, на неподконтрольной правительству Украины территории, зафиксировано 49 единиц вооружения, расположенного по линиям отвода, но за пределами определенных мест хранения. Так, 26 июля, недалеко от населенного пункта Мирное, БПЛА СММ зафиксировал 20 танков T-72 и Т-64, 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 6 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 3 миномета 2Б11 "Сани".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Россия перевозит по железной дороге военную технику в Ростовскую область, создает военные склады рядом с границей с ОРДЛО и полевые дороги через неконтролируемые Украиной участки государственной границы.

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