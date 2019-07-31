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Копы и бандиты вернулись в 90-ые: известный офицер ВСУ описал ситуацию в Белой Церкви

среда, 31 июля 2019, 04:42
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Ситуация с криминалом в Белой Церкви Киевской области в последнее время существенно обострилась из-за того, что местная полиция перестала выполнять свои обязанности.

Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в городе активно распространяются наркотики, а тем временем полиция области пытается держать ситуацию под своим контролем, обвиняя местных правоохранителей в коррупции.

"По городу зашкаливает реклама наркотических веществ, представители "ромов" со стареньких опелей сели на хорошие внедорожники, по городу задерживают группировки как в 90-е не местная полиция, а руководство из высших органов, областное руководство на онлайн-конференции открыто говорит чтобы не обращались в БЦ полицию, а сразу на область, задерживают одного из руководителей по словам из пресс-конференции из-за связи с ОПГ... Руководство полиции молчит и не дает никаких комментариев", - рассказал офицер.

Также он рассказал о последних случаях, по которым ему пришлось обращаться в полицию. За все три случая и даже после составления трех заявлений, правоохранители ничем не помогли украинскому офицеру.

"Разбили авто и ограбили. За два месяца никаких действий, свидетели не опрошены, видео не снято. После огласки в ФБ позвали в полицию и намекнули что это я виноват, снова заявление и снова тишина ... Автомобиль сбил моего сына. "Хороший" следователь хотел сразу сделать ребенка виновным, якобы он "упал". После моего наезда и заявлений об обнародовании этой ситуации в ФБ (когда меня узнал) оформление ДТП по всем правилам ... Заявление об угрозах моей жизни и здоровью, угрозы расправы мне и семье. Реакции и действий - ноль", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Полтавской области, в городе Кременчуг, загадочно погибла участница АТО.

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