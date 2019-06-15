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В Кременчуге произошла загадочная смерть участницы АТО: фото, видео и детали скандала

суббота, 15 июня 2019, 14:02
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В Полтавской области, в городе Кременчуг, погибла участница АТО: родственники обвиняет в ее смерти мужа, а тот, в свою очередь, не отдает им тело для похорон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Наталия Софиенко.

Марина (так звали погибшую) умерла от черепно-мозговой травмы. Ее родственники обвиняют мужа, Виктора Сулименко, также участника АТО, в том что он ее якобы убил.

Однако в полиции заявили, что "криминала в смерти участницы АТО в Кременчуге нет. Ее не убивали". В то же время, на теле женщины были обнаружены синяки разной давности и травмы брюшной полости. Однако умерла она именно от черепно-мозговой травмы, полученной, скорее всего, в результате падения.

Муж Марины отказывается отдавать тело для похорон родственникам, которые проживают в Черкасской области. Он хочет похоронить ее с почестями на Аллее героев в Кременчуге. Также он говорит, что родственники "издевались" над Мариной и доводили ее до истерик.

Комментарии от матери погибшей:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 мая в днепровской больнице имени И. Мечникова умер боец 93-й ОМБр Андрей Федоров, который получил тяжелое ранение на Донбассе.

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