В годовщину нападения на Гандзюк появилась реконструкция подготовки преступления: видео

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой: к годовщине нападения журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показаниях осужденных.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Слідство.Інфо".

В июле 2018 года организатор нападения Сергей Торбин получил заказ от ранее судимого за убийство Алексея Левина, побить или облить кислотой Гандзюк.

За 18 дней до нападения Торбин попросил сделать это четырех человек из подразделения разведки, которыми он командовал во время войны на востоке Украины. Он объяснил такую задачу плохим отношением Гандзюк к АТОшникам, а также пообещал заплатить.

"Так что подумайте. Потому что это баба", - обратился он к ним. На что ему ответили: "Да все гуд, отработаем". После чего Торбин показал подопечным, как выглядит Гандзюк.

Сообщается, что известная своей критикой коррупционеров Гандзюк на тот момент работала советницей мэра Херсона, поэтому ежедневно ездила в горсовет. Исполнители должны были последовать за женщиной, чтобы узнать, где она живет, однако скоро они потеряли ее авто.

За 12 дней до нападения раздраженный Торбин взял адрес активистки у Левина, а дальше передал ее исполнителям. Преступники выяснили, что Гандзюк на работу возит водитель.

Торбин приказал им купить новые телефоны и пользоваться только ими во время нападения и подготовки к нему.

В то же время они продолжили наблюдение, подбирая момент для нападения, но однажды их заметила соседка Гандзюк. Они испугались и решили, что побить Екатерину без лишних глаз не получится, после чего вместе с Торбиным перешли к плану "Б" - облить ее кислотой.

За 5 дней до нападения они все вместе поехали в Каховку, в 90 километрах от Херсона, где купили серную кислоту.

По словам исполнителей, именно Торбин распределял, кто и что будет делать во время нападения. Водителем назначил Васяновича, Вишневский должен был следить за выходом Гандзюк и передать сигнал Грабчуку, который и должен был вылить кислоту на активистку.

В день нападения 31 июля 2018 года около 8:15 Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к авто, Грабчук подбежал и вылил на нее кислоту.

Все исполнители скрылись с места преступления различными путями и лишились специальных мобильных телефонов. Позже все встретились в доме близ Херсона, где вместе жили.

Екатерина Гандзюк с ожогами 40% тела была доставлена в реанимацию.

Через 4 дня после нападения исполнители получили деньги за нападение - каждому по 500 долларов. В частности, Вишневский, купил за эти деньги новую одежду.

Когда через несколько дней полиция опубликовала видео из Каховки, где покупали кислоту, исполнители договорились о встрече с Торбиным.

Торбин собрал всех в Днепропетровской области, на базе батальона, где они все вместе когда-то служили. Он приказал им молчать. Вскоре на эту базу прилетели правоохранители. Вишневского и Горбунова задержали.

Через 17 дней после нападения Торбин вместе с исполнителем Васяновичем делают попытку сбежать. Для этого они приезжают домой к Игорю Павловскому, помощнику народного депутата, известного в Херсоне своими связями с правоохранителями.

"Извини, что я его сюда привел с собой, но обстоятельства такие...", - обратился Торбин к Павловскому. На что тот ответил: "Ничего, он уже свой".

Впоследствии Павловского будут подозревать в соучастии в организации убийства, поэтому именно к нему приехал Торбин за деньгами для побега. Туда также приехал и Алексей Левин, который напрямую заказывал Торбину нападение на Гандзюк. Он привез 2000 долларов.

Торбина и Васяновича задержали в тот же вечер на автовокзале Херсона.

Екатерина Гандзюк умерла через три месяца, после нападения. Ее организм не справился с тяжелыми ожогами.

Подробности о расследовании убийства читайте в материале "Апострофа": Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления.